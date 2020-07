Consiglio comunale - Segnalazione di Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020) al sindaco Giovanni Arena

Viterbo – (g.f.) – “Formiche fuori dall’ingresso del pronto soccorso”. La segnalazione riguarda l’ospedale di Belcolle e in consiglio comunale arriva da Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020).

Diretta al sindaco Giovanni Arena.

“Le formiche all’ingresso – spiega Notaristefano – nel punto dove stazionano le persone in attesa di notizie sui loro parenti, zona esterna.

Chiedo al sindaco di accertare la situazione, anche se non è sua diretta responsabilità.

Non è certo colpa dei sanitari, ci tengo a sottolinearlo. Durante l’emergenza Covid e non solo, hanno svolto un lavoro straordinario, massacrante come impegno”. Notaristefano ha mostrato ai colleghi anche le foto scattate.

Prima ancora che Arena possa essersi accertato, in consiglio comunale interviene Lina Delle Monache (Obiettivo comune). “Sono a conoscenza della situazione – fa presente Delle Monache – lunedì alle 14 è stata effettuata una disinfestazione e alle 15 era tutto a posto”.

Un problema in meno.

15 luglio, 2020