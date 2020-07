Foro Cassio, completato il primo stralcio dei lavori di consolidamento

Vetralla - Tra gli interventi eseguiti l'installazione di infissi in legno, la realizzazione dei solai e il restauro delle superfici affrescate

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – È stato completato il primo stralcio dei lavori di consolidamento e recupero di Santa Maria di foro Cassio, complesso monumentale sulla Via Francigena iscritto nell’elenco delle dimore storiche del Lazio.

Di seguito in sintesi i principali interventi eseguiti sul complesso monumentale: rimozione delle vegetazioni infestanti e trattamento degli apparati murari; posa in opera di capriate e manto di copertura in legno, realizzazione dei solai con orditura di legno di castagno; consolidamento di tutte le murature e fondazioni, recupero e consolidamento degli elementi lapidei; restauro delle superfici affrescate con la verifica approfondita di ulteriori superfici affrescate sottostanti le parti d’intonaco ed eventuali affreschi sottostanti; infissi lignei nuovi sia interni sia esterni e due scale di collegamento; pavimentazione lignea in tutti i locali.

Durante lo scavo archeologico è stata ritrovata dietro la chiesa una vecchia abside.

Amministrazione comune di Vetralla

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020