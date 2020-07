Francesco Battistoni eletto vicepresidente commissione agricoltura

Viterbo - Il senatore Forza Italia: "Ringrazio la presidente Bernini e tutti i colleghi"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ringrazio il presidente Anna Maria Bernini e tutti i colleghi che mi hanno eletto vicepresidente della commissione Agricoltura.

Una grande soddisfazione che arriva dopo il duro lavoro di questi due anni e mezzo da capogruppo, in cui ho portato avanti con determinazione tante battaglie a favore del comparto agricolo.

La fiducia che è stata riposta in me da tutti i colleghi della commissione non verrà tradita, perché ho intenzione di profondere il massimo impegno, anche in questo nuovo ruolo.

I temi legati all’agricoltura erano, sono e saranno sempre più centrali nel prossimo futuro, così come tante sono e saranno le battaglie a difesa del nostro mare in Italy.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle normative europee, sulle quali l’Italia non può farsi trovare impreparata, a partire da quelle inerenti l’etichettature dei prodotti, la PAC e il green new deal.

Tanti temi quindi, la cui importanza inciderà sulle vite di produttori e consumatori, sui quali vigilerò con la massima attenzione.

Francesco Battistoni neo vicepresidente della commissione agricoltura del Senato della Repubblica

