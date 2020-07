Fratelli d’Italia, raccolta firme per chiedere le elezioni a settembre

Politica - Sabato 4 luglio i gazebo di FdI a Gallese, Montefiascone e Civita Castellana

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Dimissioni del Governo Conte e subito al voto.

E’ con questo imperativo che, in concomitanza con la manifestazione nazionale di Roma, sabato 4 luglio, Fdi scende in piazza anche nella Tuscia, come nel resto d’Italia, per mandare a casa il governo.

Sarà possibile firmare, per chiedere le elezioni a settembre, a Gallese in piazza Matteotti, dalle 18 alle 20, a Montefiascone, in piazzale Roma, dalle 9 alle 13 e a Civita Castellana, dalle 9 alle 13 nella zona mercato presso la rotonda all’incrocio con via Falisca.

L’appello è quello di intervenire numerosi per manifestare apertamente il proprio dissenso verso le ingiustizie di un governo nemico dell’Italia e per rivendicare, in maniera compatta, il diritto al voto come espressione democratica dell’autodeterminazione dei cittadini e della sovranità popolare.

Da Viterbo partirà, invece, una delegazione alla volta della Capitale.

Per chi volesse partecipare è necessario inviare una mail a: fratelliditaliaviterbo@gmail.com.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

2 luglio, 2020