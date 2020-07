Fugge dai domiciliari per amore, poi si consegna ai poliziotti

Roma - Invece di andare nella propria abitazione, l'uomo si è diretto a Roma dove risiede la sua compagna

Roma – Estate e amore, il più classico dei binomi. Un uomo di 48 anni si è avvicinato ieri agli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini confessando di essere evaso dai domiciliari per una fuga d’amore.

Si è così scoperto che l’uomo fino a pochi giorni fa era detenuto presso il carcere di Cosenza per cumulo pene. Ma appena gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, anziché recarsi presso la propria abitazione, non ha resistito al richiamo dell’amore e si è messo in viaggio verso Roma dove risiede la propria compagna.

Una volta raggiunta la capitale si è però consegnato agli agenti della polfer della stazione Termini. A convincerlo sono stati soprattutto i consigli della compagna e quelli dei carabinieri di Cosenza, che nel frattempo avevano dato l’allarme e ai quali l’evaso stesso si era rivolto durante la fuga. Insomma, una storia d’amore senza lieto fine: l’uomo è stato portato dai poliziotti al carcere di Rebibbia.

