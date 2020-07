Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali - FOTO

Montefiascone – A fuoco quadro elettrico sul lungolago.

Ieri sera intorno alle 19,30, per cause in corso d’accertamento, un quadro elettrico comunale sul lungolago è andato a fuoco.

Alcuni passanti vedendo le fiamme e il fumo uscire dal sistema hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai vigili del fuoco di Viterbo, alla polizia locale e a un tecnico del comune.

Il quadro elettrico, utilizzato per l’attivazione del sistema d’irrigazione dei giardini comunali vicini, da una prima ipotesi, si sarebbe incendiato a causa di un corto circuito.

I vigili del fuoco, intervenuti con una jeep e un’autopompa serbatoio, hanno spento l’incendio in pochi minuti e l’elettricista comunale ha poi riparato il guasto.

24 luglio, 2020