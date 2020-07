Giovane minaccia i clienti di un bar con un coltello

Civitavecchia - Polizia - Denunciato 21enne per porto abusivo di armi, minacce e detenzione di droga

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Minacciava i clienti di un bar, denunciato giovane.

Un 21enne, di Civitavecchia è stato denunciato dagli agenti dal commissariato di polizia, diretto da Paolo Guiso, per porto abusivo di armi, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti.

“Venerdì pomeriggio – si legge nella nota della questura – un equipaggio delle volanti, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, è intervenuto in un bar di via Traiana in quanto una cliente aveva segnalato al 113 la presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di un ragazzo che, armato di coltello, minacciava gli avventori”.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno rintracciato e bloccato subito il ragazzo trovandolo in possesso di un coltello.

L’arma, un coltello con lama seghettata di circa 20 centimetri, è stata sequestrata e il giovane accompagnato negli uffici di viale della Vittoria per gli accertamenti di rito.

Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di 0,38 grammi di cocaina.

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020