Giovanni Arena batte Virginia Raggi

Il giornale di mezzanotte - Governance Poll 2020 del Sole 24 Ore - Come gradimento il sindaco di Viterbo è 67esimo, la collega di Roma penultima - Nel Lazio fanno meglio i colleghi di Latina (9) e Frosinone (26)

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Giovanni Arena, gradimento in crescita. Rispetto al giorno delle elezioni guadagna lo 0,9% nella classifica Governance Poll 2020 del Sole 24 Ore, che riguarda i capoluoghi di provincia.

Il sindaco di Viterbo si piazza 67esimo su 105 con il 52%, rispetto al 51,1%.

Cresce ma non di molto, in una graduatoria quest’anno influenzata dal Coronavirus e relativa gestione dell’emergenza, come fanno notare dal quotidiano economico.

In presenza di situazioni straordinarie, le prime risposte ci si aspetta che arrivino dal proprio sindaco. Lo chiedono i cittadini che poi giudicano.

Arena sta più o meno nel mezzo, tra i suoi colleghi. Nel Lazio fa meglio di Antonio Cicchetti (Rieti), che arriva immediatamente dopo al 68esimo posto e soprattutto, è decisamente più popolare della sindaca di Roma. Virginia Raggi, ko stando al Sole 24 Ore. È penultima in Italia, 104esima, con un calo del 29%.

Più popolare di Arena nella nostra regione è invece Damiano Coletta. Il primo cittadino di Latina è nella top ten, nono fra i sindaci in Italia.

Non va male nemmeno a Nicola Ottaviani (Frosinone), che è 26esimo.

Nei comuni vicini, seppure con il gradimento in calo, si piazza bene Leonardo Latini (Terni), che è ventesimo. A Siena Luigi De Mossi è 79esimo, a Grosseto Antofrancesco Colonna è 69esimo.

Il più gradito d’Italia, invece, è Antonio Decaro (Bari), primo con un incremento del 3,1%. Secondo Cateno De Luca (Messina), seguito da Giorgio Gori (Bergamo).

Va male, invece, a Leoluca Orlando (Palermo). È lui l sindaco meno amato, ultimo subito dopo Virginia Raggi.

Non brillante, l’esito pure di Chiara Appendino (Torino), 97esima. Perde consensi anche Luigi De Magistris (Napoli), centesimo.

Bisogna salire più in alto, fino al 52esimo posto, per trovare il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

Governance Poll è stato realizzato da Noto Sondaggi, sentendo mille elettori per ogni comune, dal 5 al 30 giugno.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2020