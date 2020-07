“Gli scacchi sono razzisti”, su twitter si accende il dibattito

Sydney - Replica il campione del mondo Kasparov: “È una polemica da sciocchi”

Sydney – La polemica sul razzismo colpisce anche gli scacchi. Sotto accusa è la regola per cui nel gioco degli scacchi la prima mossa spetti ai bianchi.

La polemica ha avuto origine da un tweet di John Adams, portavoce della federazione australiana di scacchi, che ha riferito di aver ricevuto una telefonata da parte del canale televisivo Abc.

“Ho appena ricevuto una telefonata da un produttore della Abc Sydney – ha scritto Adams in un tweet – in cerca di un commento sul gioco degli scacchi! L’Abc si è fatta l’idea che gli scacchi siano RAZZISTI, dato che il bianco muove sempre per primo”.

Sulla questione è intervenuto anche Garry Kasparov, campione del mondo degli scacchi, rivolgendosi direttamente alla televisione Abc. “Se siete preoccupati che il gioco degli scacchi sia razzista, dedicatevi a Go, in cui i neri muovono per primi, invece di sembrare sciocchi e sprecare i soldi dei contribuenti”. Il campione fa riferimento al tradizionale gioco cinese in cui a fare la prima mossa sono le pedine di colore nero.

1 luglio, 2020