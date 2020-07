Il governo catalano decide un nuovo lockdown a Barcellona

Spagna - Si potrà uscire solo per ragioni strettamente necessarie - Chiusi teatri, cinema e discoteche

Barcellona – Il governo regionale della Catalogna ha annunciato nuove misure restrittive per arginare la seconda ondata di contagi.

In 24 ore i nuovi contagi in Spagna sono stati 628. I casi di Covid a Barcellona sono triplicati rispetto alla scorsa settimana.

Ai cittadini di Barcellona è stato chiesto di non uscire di casa se non per ragioni strettamente necessarie e di non recarsi presso le proprie seconde case. Sono stati nuovamente chiusi teatri, cinema e discoteche. Sono vietate riunioni, anche in casa, di più di 10 persone.

“L’importante è non proibire tutto. Nessuno vuole di nuovo il lockdown totale a casa, anche se è il modo più rapido per tenere lontano il virus” ha spiegato Alba Verges, assessora alla salute.

Le misure di chiusura saranno in vigore per due settimane, ma potrebbero venir prolungate se ce ne sarà il bisogno.

17 luglio, 2020