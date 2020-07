Viterbo - Al lavoro i tecnici dell'Enel - Possibili disagi fino al tardo pomeriggio

Viterbo – Grave guasto elettrico a San Faustino, oltre 130 unità senza luce.

Dalla tarda mattinata di oggi in molti a San Faustino sono rimasti senza corrente elettrica a causa, pare, di un guasto abbastanza esteso alla rete elettrica.

Tra le vie interessate via Orioli, via della Casaccia e via Lucchi.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici Enel che si stanno occupando della riparazione.

Probabilmente i lavori non finiranno prima delle 19,30.

8 luglio, 2020