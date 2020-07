“Grazie all’avvocato Prosperoni, sono stati raggiunti ottimi e visibili risultati”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli dopo il cambio al vertice del consiglio dell’ordine degli avvocati

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In seguito alle dimissioni dell’avvocato Marco Prosperoni da presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Viterbo desidero ringraziarlo, anche a nome dei colleghi, per la costruttiva e leale interlocuzione che ha caratterizzato i rapporti con me e con tutti i giudici del tribunale di Viterbo, e che ha prodotto ottimi e visibili risultati sul piano delle rispettive attività, anche nell’assai delicato periodo di emergenza sanitaria.

Durante la presidenza dell’avvocato Prosperoni sono state stipulate importanti convenzioni con gli uffici giudiziari di Viterbo, e con altri soggetti istituzionali, relative allo svolgimento di attività di volontariato, da parte di detenuti, presso il palazzo di giustizia, e alla predisposizione di “sportelli” di ascolto e informazione per le vittime di reati.

Stipulati altrettanto importanti protocolli, anche con camera penale, camera civile e Aiga di Viterbo, intesi alla regolamentazione e a un sempre migliore funzionamento di servizi e attività (come il protocollo relativo agli adempimenti per la trascrizione delle sentenze civili e il protocollo relativo ai compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio nel settore penale) e a elaborare e uniformare, sulla scorta delle scarne indicazioni normative, prassi condivise per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali durante l’ emergenza sanitaria da Covid 19 ( protocollo relativo allo svolgimento delle udienze penali telematiche per convalide di arresto e di fermo e interrogatori di garanzia; protocollo relativo al deposito degli atti penali e rilascio copie; protocollo relativo allo svolgimento delle udienze civili telematiche “a trattazione scritta” e “da remoto” e, in particolare, delle udienze relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia) che hanno consentito di affrontare adeguatamente tale complesso periodo, con l’intento di preservare, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, attività giurisdizionale e diritto di difesa.

Con il consiglio dell’ordine degli avvocati, e con camera civile, camera penale e Aiga di Viterbo, nel periodo della presidenza dell’avvocato Marco Prosperoni vi è stata attenzione all’implementazione informatica delle attività e dei servizi, anche in sinergia con il dirigente amministrativo del tribunale, e condivisa organizzazione e partecipazione a seminari e incontri di studio nel palazzo di giustizia per magistrati e avvocati, anche con costante valorizzazione dei giovani avvocati e delle donne avvocato. Così anche in occasione dell’apposizione, nei locali del consiglio dell’ordine degli avvocati nel palazzo di giustizia, di una targa in memoria dell’avvocatessa Luciana Zampi.

Grazie, dunque, all’avvocato Marco Prosperoni e al consiglio dell’ordine degli avvocati dallo stesso presieduto da parte di tutti i giudici del tribunale di Viterbo, e auguri di buon lavoro al nuovo presidente, avvocato Stefano Brenciaglia, con l’auspicio che continui tale imprescindibile e concreta collaborazione tra magistratura e avvocatura.

Maria Rosaria Covelli

Presidente del Tribunale di Viterbo

2 luglio, 2020