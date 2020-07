Il Greenland trio in concerto a palazzo Farnese

Caprarola - Domenica 26 luglio alle 18,30 appuntamento con la rassegna "Suoni Farnesiani"

Il Greenland trio in concerto al palazzo Farnese di Caprarola. Domenica 26 luglio alle 18,30 appuntamento con la rassegna "Suoni Farnesiani".

Dopo il successo del primo concerto, prosegue la programmazione, nel bellissimo palazzo Farnese di Caprarola, dei Concerti dell’accademia degli Sfaccendati, grazie alla collaborazione sviluppata con la direzione regionale Musei Lazio diretta da Edith Gabrielli e al progetto voluto dalla direttrice del palazzo Farnese, Marina Cogotti, con ideazione e direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola.

Suoni Farnesiani, la rassegna musicale pensata per le affascinanti sale del gioiello architettonico di Caprarola, con il pieno appoggio del sindaco Eugenio Stelliferi, realizza anche un ideale gemellaggio artistico tra due delle più prestigiose dimore storiche del territorio regionale: il palazzo Chigi di Ariccia, sede istituzionale della rassegna “I concerti dell’accademia degli Sfaccendati”, e, appunto, il palazzo Farnese di Caprarola. Un ciclo di appuntamenti concertistici che da luglio a settembre non mancherà di richiamare l’attenzione, proponendo incontri con la creatività artistica dei linguaggi musicali dall’epoca barocca a oggi.

Protagonisti del concerto di domenica 26 luglio 2020, alle 18,30, saranno i componenti del Greenland Trio: Federica Raja (soprano), Mario Raja (sassofono tenore e clarinetto), Enrico Bracco (chitarra). Voce lirica, chitarra elettrica e sax tenore: una formazione assolutamente inedita che ricerca in qualche modo l’essenza della musica, cioè il significato profondo della melodia. La voce usata come uno strumento e gli strumenti che provano a esprimersi con l’intensità della voce: è questa l’idea del trio, che affronta un repertorio molto diversificato cercando di estrarne un suono unico e riconoscibile. Da Debussy a Villa Lobos, da Raffaele Viviani a Kurt Weill, da Richard Strauss a Pino Daniele, da Igor Stravinskij a Thelonious Monk un altro concerto all’insegna del jazz e del crossover tra generi musicali.

Un altro appuntamento da non mancare con la bellezza della musica e dell’ambiente che la ospita: sarà infatti possibile abbinare all’ascolto della musica la visita al palazzo Farnese, nel rispetto delle misure anti-Covid-19 adottate dal sito della cultura (uso della mascherina e distanziamento) e con obbligo di prenotazione per il concerto (3331375561). Per chi è interessato, prima del concerto sarà inoltre possibile partecipare, fino a esaurimento posti e con prenotazione obbligatoria, a visite accompagnate al palazzo e al parco Farnese.

“I concerti dell’accademia degli Sfaccendati” al palazzo Farnese di Caprarola sono organizzati dalla coop Art con il contributo del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in collaborazione con la direzione regionale dei Musei del Lazio e con il sostegno del comune di Caprarola.

Prenotazioni: 3331375561 (obbligatoria).

Comune di Caprarola

23 luglio, 2020