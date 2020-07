Gucci sceglie una modella con sindrome di Down per la pubblicità del mascara

Cronaca - La 18enne Ellie Goldstein ha posato per la nuova campagna della celebre maison di moda

Ilford – Una modella con la sindrome di Down per la campagna pubblicitaria di Gucci. La celebre casa di moda ha scelto Ellie Goldstein, 18enne inglese di Ilford, per reclamizzare il suo nuovo mascara.

Goldstein da tre anni lavora con l’agenzia di modelli Zebedee management, che rappresenta persone con disabilità, e ha già partecipato ad altre campagne pubblicitarie per altre aziende, come Nike e Vodafone.

“Ho progettato il mascara per una persona autentica che usa il trucco per raccontare la sua storia di libertà, a modo suo” ha spiegato al Corriere della Sera il designer del progetto Alessandro Michele.

Le immagini della campagna pubblicitaria di Goldstein postate sugli account Instagram di Gucci hanno raccolto circa 800 mila like.

1 luglio, 2020