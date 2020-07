Hong Kong, decine di arresti per violazione della legge sulla sicurezza nazionale

Cronaca - Oggi ricorre il 23esimo anniversario del trasferimento dell'ex colonia britannica alla Cina - Si celebra anche l'entrata in vigore della nuova norma imposta da Pechino

Hong Kong – Hong Kong, decine di arresti per violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale.

Nuovi arresti a Hong Kong. Nel giorno del 23esimo anniversario del trasferimento dell’ex colonia britannica alla Cina e dell’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza imposta da Pechino, sono decine le persone fermate.

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbero stati circa 60 arresti.

Per la prima volta quest’anno a causa del Covid-19 le manifestazioni, organizzate in occasione dell’anniversario della fine del governo britannico, sono state soppresse formalmente.

Ma qualcuno in strada è sceso. Secondo quanto riporta Repubblica, qualche centinaio di persone, con mascherine e ombrelli, si è riunito per manifestare contro la norma nel quartiere commerciale di Causeway Bay. E la polizia è intervenuta.

Per la Bbc, sono stati effettuati diversi arresti per “assembramento illegale in violazione della legge sulla sicurezza, ostruzione alla polizia e possesso di armi”.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, tra le persone arrestate c’è anche un uomo che portava una bandiera pro indipendenza.

1 luglio, 2020