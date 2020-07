La Stella Azzurra Ortoetruria conferma Andrea Meroi capitano

Sport - Basket - Il playmaker viterbese, classe ‘93, è il giocatore con più presenze nella storia della squadra

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Stella Azzurra Viterbo conferma anche per la prossima stagione il suo capitano Andrea Meroi.

Il playmaker viterbese, classe ‘93, è il giocatore che ha collezionato più presenze nella storia della squadra biancoblù.

Dopo cinque anni di minibasket alla Gescom Viterbo, dal 2004 ha infatti sempre vestito la maglia biancostellata.

Prima in tutti i campionati giovanili di categoria, poi in serie C1 da under (con la parentesi di una stagione in doppio tesseramento in D a Guidonia con il Collefiorito), entrando a far parte del roster che nel 2014 raggiunse la storica promozione in serie B. Tre anni nel terzo campionato nazionale e altri tre in C-Gold.

Meroi ha nella visione di gioco, nella rapidità e nell’agonismo le sue doti migliori che gli hanno fatto conquistare la fiducia di coach Fanciullo che ha voluto ancora una volta affidargli la regia e la costruzione della manovra dell’Ortoetruria.

Per lui un ulteriore anno con il 18 sulle spalle, con l’obiettivo di ripetere una stagione eccellente come quella dello scorso anno.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

17 luglio, 2020