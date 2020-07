I benefici di avere un hobby: molto più che tempo ben speso

Tempo libero - Coltivare questo tipo di attività è importantissimo per svariati motivi e apporta numerosissimi benefici

Nell'immaginario comune avere un hobby equivale ad avere tempo a disposizione da impiegare per evitare la noia, dedicandoci ad attività fini a sé stesse e futili. Niente di più sbagliato; in realtà coltivare questo tipo di attività è importantissimo per svariati motivi e apporta numerosissimi benefici.

Gli spazi personali dedicati esclusivamente a noi stessi sono spazi preziosi e che tutti dovrebbero concedersi così da poter mantenere vivo e attivo l’entusiasmo che solo qualcosa del genere può darci. Troppo spesso le persone disposte a coltivare delle passioni sono considerate privilegiate, persone che hanno tempo da perdere e poco da fare; in realtà si tratta semplicemente di avere qualcosa di stimolante e appagante che ci impedisce di rimanere schiacciati e concentrati solo sui doveri e gli oneri della vita quotidiana.

Perché avere un hobby fa bene

Come detto, avere uno o più hobby apporta svariati benefici:

miglioramento dell’umore – Pedicarsi ad una passione permette di tenere alto l’umore e di liberarci dallo stress delle attività quotidiane ; è un modo di dedicarci a noi stessi senza nessun tipo di obbligo o di pressione, è una cosa che facciamo solo per noi stessi e questo risulta estremamente appagante . Durante lo svolgimento di questo tipo di attività liberiamo la mente e ci distraiamo dai nostri problemi, concentrandoci su qualcosa che, semplicemente, ci piace;

– Poterci concentrare su noi stessi e sulle nostre passioni è una vera e propria fuga; ci isola, almeno per un po’, dai pensieri assillanti e insistenti. La diretta conseguenza sarà quella di avere un netto , permettendoci di viverli con più serenità; tiene attiva la nostra mente – Pensiamo, ad esempio, al pensionamento; dopo una vita passata lavorando, con giornate piene e frenetiche, il pensionamento può essere un momento completamente destabilizzante. Improvvisamente abbiamo un sacco di tempo a disposizione e le nostre giornate diventano lunghissime e vuote. Poter coltivare un hobby, quindi, diventa fondamentale per evitare che la nostra mente si impigrisca e inizi a lavorare più lentamente;

aiuta a socializzare – Condividere una passione con qualcuno è una cosa estremamente piacevole. Siamo naturalmente portati ad avvicinarci a persone simili a noi con cui scambiarci pareri e sensazioni; se questa condivisione riguarda qualcosa di piacevole e che ci appassiona, la socializzazione sarà una cosa quasi automatica che, senza dubbio, migliorerà la nostra vita.

Come trovare l’hobby giusto

Trovare l’hobby che per noi può non essere un’impresa semplice: riuscire a capire quali siano le nostre inclinazioni, e scegliere un’attività che ci consenta di dedicargli del tempo senza che risulti pesante, ha bisogno di alcuni passaggi preliminari. È consigliabile, prima di tutto, soffermarci sulle attività più appaganti per noi e alle quali siamo disposti a dedicare del tempo. A questo scopo sarà necessario sperimentare; provare varie attività, all’inizio, è del tutto normale ed è l’unico modo che abbiamo per capire realmente quale sia la strada giusta per noi. Analizzare attentamente le nostre aspettative ed i nostri desideri, cercando di assecondarli ci darà modo di trovare, ben presto, la soluzione giusta per noi. Infine, per molti di questi hobby occorre solo disporre di un po’ di buon materiale di partenza, facilmente reperibile in blocco e a costi contenuti nelle ferramenta online.

Organizzare i nostri spazi

Una volta trovato l’hobby su misura per noi, non resta che buttarsi ed iniziare a coltivarlo. L’ideale, se ne abbiamo la possibilità, almeno inizialmente è organizzarci in modo da avere tempo per pianificare la nostra strategia. Avere, per esempio degli spazi da destinare al nostro hobby è molto importante a livello mentale; preparare, ad esempio, un luogo nel quale dipingere, allestire il materiale che ci servirà, ci permette di rendere concreta e reale quella che, fino a poco tempo fa, era solo un’idea.

Uscire ad acquistare il necessario, documentarsi sull’argomento, visualizzare a livello mentale ciò che vogliamo realizzare, sono attività ce ci spingeranno ad immergerci completamente nel nostro progetto e ci forniranno la giusta dose di entusiasmo fondamentale perché il nostro hobby diventi un momento di puro piacere.

Non scegliere qualcosa al di sopra delle nostre possibilità

Come abbiamo detto, avere un hobby è e deve rimanere qualcosa di appagante e piacevole, che ci libera dallo stress e ci fa concentrare su noi stessi e le nostre passioni. Per questo motivo, scegliere un hobby che difficilmente potremo mantenere sul lungo periodo può risultare dannoso e frustrante. Una passione troppo dispendiosa, per esempio, potrebbe portare in breve ad un arresto forzato che vanificherebbe irrimediabilmente tutti gli aspetti positivi ed i giovamenti ottenuti. Al contrario, un hobby da poter coltivare a lungo, facendo continui progressi e che mantenga alto il nostro livello di soddisfazione e di interesse, alla nostra portata e nelle nostre corde, porterà ottimi risultati e ci permetterà di avere giovamenti notevoli.

Essere incoraggiati

Una delle chiavi del successo di un hobby è quella di circondarci di persone che ci sostengano e che ci dimostrino approvazione. Se, infatti, abbiamo di fianco qualcuno che minimizza l’importanza di un momento come quello di dedicarci ad una passione, questa, ben presto ci sembrerà futile e inutile o, peggio, ci farà sentire ridicoli ed incompresi. In questi casi il nostro hobby rischia di diventare un peso che difficilmente ci porterà delle soddisfazioni.

Usare al meglio il nostro tempo, ricavarsi dei momenti di svago e che tengano impegnata in modo piacevole la nostra mente è, quindi, indispensabile per poter affrontare quelli che sono gli ostacoli che quotidianamente ci troviamo di fronte. Non c’è tempo speso meglio di quello dedicato a ciò che ci piace e ci appaga, sia che si tratti di attività fisica, di momenti creativi o di qualsiasi altra cosa ci faccia stare bene e ci rilassi.

È ampiamente dimostrato che le persone che hanno degli interessi e delle passioni siano persone più inclini alla felicità, che sanno di poter contare su una valvola di sfogo e, di conseguenza, possono vivere in modo meno traumatico la vita quotidiana. Il tempo dedicato agli hobby è, in definitiva, tempo che mettiamo a disposizione del nostro benessere, tempo che scegliamo di impiegare in qualcosa che facciamo non per dovere, ma per puro piacere e che ci permette di continuare ad evolverci.

25 luglio, 2020