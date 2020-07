“I mercati rionali vanno valorizzati”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Umberto Fusco (Lega): "La vendita di prodotti tipici del territorio va incoraggiata"

Viterbo – (g.f.) – “I mercati rionali vanno potenziati”. Per il senatore Umberto Fusco (Lega), il lockdown ha portato alla riscoperta di valori che si stavano perdendo.

Tra questi, c’è la riscoperta dei prodotti tipici locali.

L’altra mattina, giro al mercato a piazza San Faustino, tra i banchi per acquistare frutta e verdura. Un modo anche per distrarsi dalle grane politiche in versione estiva. A settembre le elezioni comunali, in particolare a Civita Castellana, stanno impegnando il partito. Il mercato diventa occasione per una pausa.

“A mio modo di vedere – spiega Fusco – Viterbo deve mettere in risalto questo aspetto con cui proporsi, i mercati rionali, con gli ambulanti che dal mattino presto portano prodotti freschi del nostro territorio. Vanno valorizzati”.

Esistono già nel capoluogo alcune realtà. “Andrebbero maggiormente rafforzati, in due o tre punti della città, con prodotti biologici del nostro territorio.

Hanno un loro valore che va preservato”.

30 luglio, 2020