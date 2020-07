Il corpo militare Cri attivo per l’emergenza Covid

Viterbo - Prosegue l'impegno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Corpo Militare Volontario di Croce Rossa Italiana Ausiliario delle FF.AA prosegue il suo impegno nel territorio Viterbese per l’emergenza CoVid-19.

Impiegato come supporto sanitario e logistico presso il Comitato della Croce Rossa Italiana di Viterbo su richiesta di attivazione del Presidente Marco SBOCCHIA e coordinato dal S.Ten.com CRI Federico PERINELLI Responsabile del Nucleo di Viterbo e Provincia.

I Militari Volontari della CRI presenti rappresentano un’unità Territoriale del Corpo formata da un’aliquota di diversi componenti richiamati in servizio appositamente per l’emergenza in atto. Tutti con formazione specifica. Nella quotidianità contribuiscono in coordinamento con la Sala Operativa al supporto di alcune attività ed esigenze del Comitato. Molteplici le attività svolte sia in campo sociale che sanitario.

Il Corpo Militare Volontario di Croce Rossa Italiana è un Corpo dalla Antiche Origini, nasce infatti nel 1866. È Ausiliario delle Forze Armate in quanto fornisce, appunto, supporto in ambito sanitario sia nelle attività quotidiane sia durante conflitti armati. L’arruolamento è di tipo volontario e il personale altamente specializzato e formato, viene richiamato in servizio per specifiche esigenze e/o necessità.

Presso il Comitato è presente , indipendentemente dall’emergenza in corso, un ufficio del Corpo denominato NaaPro che assicura la presenza capillare sul territorio in termini di promozione e arruolamento oltre a curare l’addestramento e la formazione dei militari afferenti a questo nucleo provinciale. La sede del Corpo si trova a Roma presso la Caserma “L.Pierantoni”.

15 luglio, 2020