Viterbo - Giulio Marini, delegato all’Ambiente, chiede di non confondere chi rispetta le regole con chi non lo fa

Viterbo – “Il divano era stato regolarmente esposto e quindi ritirato”. Giulio Marini, delegato all’Ambiente, chiede di non confondere chi rispetta le regole con chi non lo fa.

Il divano apparso in via delle Caserme non era un segno di inciviltà. “Non possiamo – sottolinea Marini – accusare il cittadino che ha messo il divano fuori la sua abitazione la sera precedente il ritiro. Il 13, infatti, lo ha esposto e il 14 è stato ritirato”.

Marini chiede collaborazione: “Non si possono quindi tirare in causa i cittadini che si adoperano in forma attiva per rispettare le regole del ritiro e confonderli con quelli che vanno contro il decoro della città”.

E conclude: “Stiamo lavorando senza sosta per migliorare il servizio e la raccolta”.

15 luglio, 2020