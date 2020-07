Castiglione in Teverina - La mostra personale di Angelo Coppola, a cura di Paolo Berti, al Muvis dal 24 al 31 luglio

Castiglione in Teverina – Dopo il lockdown il Muvis riparte con un progetto esclusivo.

Porta l’arte contemporanea nelle sue sale il primo progetto espositivo “Il mare di mezzo”, una mostra personale di Angelo Coppola a cura di Paolo Berti al museo Muvis dal 24 al 31 luglio. Il vernissage venerdì 24 luglio alle 17.

Il curatore parla della mostra

Il mare di mezzo Angelo Coppola, di Marcianise in provincia di Caserta, è l’artista destinato a inaugurare il percorso che stiamo intraprendendo all’interno del Muvis, il museo del vino e delle scienze agroalimentari gestito dal consorzio Etruria international e dal comune di Castiglione in Teverina, nelle ex cantine, oggi archeologia industriale, che furono del Conte Vaselli e che si estendono su 3mila metri quadrati , ospitando varie collocazioni, in parte riservate a tramandare quello che fu il processo di vinificazione del territorio e in parte anche destinate all’arte, la storia e l’archeologia della Tuscia.

Nei nostri iniziali e speriamo sempre più realizzabili programmi abbiamo intenzione di guardare oltre ai nostri confini territoriali e Angelo Coppola è stato da me scelto come il primo in assoluto che entrerà, con una sua mostra personale, all’interno di queste sale.

Angelo ha una personalità che, pur contraddistinta dalla gioventù, ha già percorso sentieri difficili all’interno della propria esistenza e nel vasto e variegato mondo che viene generalmente indicato come artistico, sia in Campania che in Italia. Le sue creazioni sorprendono intanto per la linearità e la compostezza del tratto usato per i disegni, riportati spesso su tele con figure che sembrano ormai diventate per lui una caratteristica ricorrente: è un uomo nudo che ergendosi in posizione dominante urina sulla testa di una persona estremamente debole e sottomessa. In questa espressione compositiva del lavoro di Coppola esiste sfrontatamente la chiarezza del messaggio, che non indulge a interpretazioni diverse nÈ si ammanta di equivoche interpretazioni. Lineare, chiaro, non complesso, l’autore quello vuol dire e quello dice.

Paolo Berti

2 luglio, 2020