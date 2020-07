“Illuminazione e rivalorizzazione, il sindaco Tedesco in visita a Borgata Aurelia”

Civitavecchia - Il delegato Daniele Lucarelli fa il bilancio dell'incontro

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Nella mattinata di ieri 15 luglio il sindaco Ernesto Tedesco insieme all’assessore Manuel Maglione e ad una delegazione di tecnici del comune si è recato in Borgata Aurelia per effettuare un sopralluogo e capire quali interventi da fare.

Molte le valutazioni fatte insieme, dagli interventi sulle strade, all’illuminazione alla rivalorizzazione della Borgata in generale, visto che si tratta di un’area unica nella nostra città che potrebbe tornare la città giardino di una volta.

Il sindaco si è confrontato con alcuni residenti che lo hanno incontrato in giro per la Borgata e si è reso disponibile alle loro richieste mettendosi a disposizione in prima persona.

Insieme a tutti i presenti abbiamo ripristinato la targa all’ingresso della Borgata Aurelia, con l’augurio di rivedere al più presto la sua rinascita. Ringrazio il sindaco Tedesco, l’assessore Magliani e tutti i presenti che si stanno adoperando per il quartiere Borgata Aurelia.

Daniele Lucarelli

Delegato alla Borgata

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020