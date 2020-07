Antenne 5g, c’è campo in consiglio comunale

Viterbo - È in programma oggi la seduta straordinaria sugli impianti per la telefonia mobile

Viterbo – (g.f.) – Impianti 5g, c’è campo in consiglio comunale.

Approda a palazzo dei Priori, la discussione sulla nuova tecnologia per i cellulari. Seduta straordinaria per parlare di banda ultralarga e 5g: “tra benefici e criticità per il territorio delle nuove infrastrutture digitali”.

Un tema che la politica sta dibattendo, sollecitata dai cittadini.

Un impianto in fase di realizzazione sulla strada Cimina è già arrivato in consiglio comunale.

Come all’epoca per la telefonia mobile, con il passaggio al 3g, c’è chi vuole essere rassicurato. Qualche informazione in più dovrebbe arrivare dal dibattito in programma nel pomeriggio. Più che dalla politica, dalle personalità chiamate a intervenire.

Si va da Mauro Savini, referente Anci infrastrutture digitali in banda larga e ultralarga, a Leonardo Chiatti, fisico sanitario della Asl, Arcangelo Lo Iacono, ingegnere del Deim all’Unitus, Stefania Villarini, medico del lavoro Asl, Rossana Cintoli, direttore tecnico Arpa Lazio.

La seduta, come le altre, non è aperta al pubblico, per le norme in materia Covid 19.

