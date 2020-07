Cronaca - I carabinieri della stazione di Calascio hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell'incidente

Condividi la notizia:











L’Aquila – Imprenditore civitonico cade con la moto vicino L’Aquila, è grave.

Giuliano Zeppilli, 61enne di Civita Castellana era in sella alla sua Bmw con un gruppo di amici giovedì pomeriggio a una quarantina di chilometri dal capoluogo abruzzese quando è scivolato sulla strada che costeggia il lago di Racollo durante una curva.

L’incidente all’inizio era sembrato poco grave, ma era stato comunque necessario l’intervento dell’elicottero del 118 vista la zona molto impervia e difficile da raggiungere in tempi brevi via strada.

Zeppilli è stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila. Le sue condizioni inizialmente non sembravano critiche, ma poi il quadro clinico è peggiorato nelle ore successive.

Intanto i carabinieri della stazione di Calascio hanno avviato le indagini per far luce su quanto avvenuto. La moto è stata sequestrata e sono state ascoltate tutte le persone che in quel momento si trovavano sul luogo dell’incidente.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020