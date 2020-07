Viterbo - Intervento di vigili del fuoco e protezione civile in via Edoardo Bordoni, traversa di via Garbini - FOTOCRONACA

Viterbo – Alberi in fiamme, incendio in un campo.

Intervento di vigili del fuoco e protezione civile in via Edoardo Bordoni, una traversa di via Garbini, nei pressi di Risparmio casa.

Per cause ancora d’accertare, nel pomeriggio si è sviluppato un incendio in un campo. Ad andare a fuoco sono stati alcuni alberi, soprattutto a ridosso della strada.

Gli abitanti e chi si è trovato a passare nella zona, allarmati dalle fiamme e dal fumo che si è alzato, hanno chiamato i vigili del fuoco.

L’intervento è stato impegnativo. Ma i pompieri, supportati dai volontari della protezione civile, hanno provveduto a spegnere l’incendio.

12 luglio, 2020