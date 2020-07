Touring club - Nella guida di Andrea Petroni la Tuscia viterbese è rappresentata da Bolsena, Calcata, Civita di Bagnoregio, Soriano nel Cimino e Vitorchiano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Andrea Petroni, scrupoloso e sensibile travel blogger di ultima generazione, ci fa dono a Covid in ritirata (speriamo), di una insolita guida “In viaggio tra i Borghi d’Italia” (Dario Flaccovio Ed. , 208 pagg., foto e coperta a colori, euro 19,90 con un estratto scaricabile gratuitamente dal sito www.darioflaccovio.it) redatto a più mani su 92 località italiane, da nord a sud, da Bard in Val d’Aosta a Pentedattilo in Calabria. Palinsesto scontato, se volete, ma con la novità di racconti di prima mano, a viva voce, coi tempi e le cadenze di un amarcord felliniano.

Ne risulta un “film” affascinante di ricordi, aneddoti, curiosità e sorprese che fa fonte e tesoro.

“Con i nostri 55 siti Unesco -annota Petroni nella introduzione – non c’è partita. Siamo a pari punti con la Cina il cui territorio è però 31 volte più esteso del nostro. Senza contare i beni immateriali, come l’arte del pizzaiolo napoletano, l’Opera dei Pupi siciliani, le Feste delle Grandi Macchine a Spalla (la Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo) e la dieta mediterranea, in comune con Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo”.

La Tuscia viterbese è rappresentata da cinque borghi (Bolsena, Calcata, Civita di Bagnoregio, Soriano nel Cimino e Vitorchiano) di cui scopriamo recondite e seducenti intimità con Patrizia Crosta, lo stesso Andrea Petroni, Stefano Bizzarri, Erika Francola e Vincenzo Ceniti.

La guida giunge a proposito per sostenere il turismo domestico in questo particolare momento di crisi del mercato estero.

Touring Club

Gruppo Consolare di Viterbo (luglio 2020)



23 luglio, 2020