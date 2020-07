Il giornale di mezzanotte - Sport - Motori - Ottimo esordio del pilota viterbese che proverà a difendere i due titoli conquistati nel 2018 e 2019 nel Mini Challenge: "Emozionante sentire l'inno dal gradino più alto del podio"

Condividi la notizia:











Viterbo – (p.p.) – Inarrestabile Sandrucci… a tutto “Gus” al Mugello.

Gustavo Sandrucci torna in pista. Il pilota viterbese, quest’anno, proverà a difendere i due titoli conquistati nel 2018 e 2019 nel Mini Challenge, ancora con il team Melatini Racing. Proprio con loro, nel 2017, aveva conquistato nel 2017 anche la Clio Cup Italia. Squadra che vince non si cambia dunque.

“Abbiamo esordito al Mugello – racconta Sandrucci – ed è stato un super weekend.

Non ho disputato le prime prove libere per maltempo, mentre sono stato il più veloce nel secondo turno.

In qualifica, invece, ho stabilito il nuovo record per la categoria sul circuito del Mugello girando in 2.04.7 e distanziando il mio rivale Tramontozzi (campione 2016, ndr) di oltre 7 decimi”.

Le aspettative erano già alte e si sono confermate. “In gara 1, sono partito bene e ho subito preso il largo. Questa è la condizione che preferisco; la macchina era perfetta ed ho vinto con oltre 6 secondi di vantaggio su Tramontozzi.

In gara 2, sono partito ottavo per via dell’inversione della griglia di partenza… Non so come ho fatto, ma alla terza curva ero già in testa.

Ho provato a scappare come in gara 1, ma la macchina non me lo ha permesso.

Ho quindi mantenuto la leadership fino al penultimo giro, quando sono stato superato da Zarpellon.

Ho preferito non rischiare e pensare al campionato nel quale sono già in testa”.

Finalmente Sandrucci torna nel suo mondo. “È stato bello tornare alle gare dopo tutto questo tempo di pausa e non nascondo che mi sono emozionato tanto nell’ascoltare l’Inno di Mameli dal gradino più alto del podio”.

Prossima gara il 2agosto a Misano Adriatico.

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020