Incagliata all’ingresso del porto una nave cargo Grimaldi

Olbia - Interventi di soccorso con i rimorchiatori

Condividi la notizia:











Olbia – L’Eurocargo Valencia della flotta Grimaldi Lines si è incagliata all’ingresso del porto di Olbia. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Il rimorchiatore Moby “Mascalzone scatenato” è stato il primo a intervenire in soccorso per disincagliare la nave cargo. A dirigere le operazioni di soccorso cìè Achille Onorato, amministratore delegato di Moby.

Il punto in cui a nave si è bloccata è una zona di coltivazione delle cozze, che avrebbe subito danni per via dell’incidente. Secondo quanto riferisce la guardia costiera di Olbia, non ci sono stati danni a cose o persone.

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020