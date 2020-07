Montefiascone - Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile - I pompieri hanno lavorato per diverse ore - Lo stabile non è agibile - FOTO e VIDEO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Incendio nel deposito Viterbo ambiente: in fiamme un’auto e un magazzino.

Ieri sera intorno alle 20,30 per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato lo stabile adibito a rimessa dei veicoli della Viterbo ambiente in via Cevoli a Montefiascone.

Appena dato l’allarme intorno alle 20,30 sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che ha circoscritto l’area, allontanato i curiosi presenti e gestito la viabilità per l’arrivo dei mezzi di vigili del fuoco.

Per diverse ore hanno lavorato i pompieri arrivati sul posto con dodici unità e un’autopompa serbatoio, una jeep insieme all’autobotte, all’autoscala e ad un’altra jeep con il laboratorio mobile autorespiratori.

Sul posto anche il funzionario di turno, una squadra della protezione civile e i tecnici dell’Enel.



I vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme che sono fortunatamente rimaste circoscritte.

Ad andare a fuoco all’interno della rimessa un’automobile a metano, un magazzino, una macchinetta del caffè e dei suppellettili. La vettura è andata completamente distrutta.

Fortunatamente gli altri sette automezzi compattatori dentro il capannone non sono stati interessati dalle fiamme, così come gli altri veicoli nel piazzale.

I pompieri hanno effettuato le verifiche per risalire alle cause dell’incendio ed hanno effettuato i controlli sul tetto dello stabile.

Il capannone al momento non è agibile in quanto deve essere ripristinato l’impianto elettrico e sanificato il deposito.

I mezzi all’interno della rimessa che non sono stati interessati dalle fiamme sono stati spostati nel parcheggio di un supermercato vicino.

La Viterbo ambiente si è immediatamente attivata per continuare senza disagi per gli utenti la gestione della raccolta differenziata della giornata odierna.

– In fiamme deposito dei mezzi di Viterbo ambiente

Multimedia: Fotogallery: In fiamme deposito dei mezzi di Viterbo ambiente – Video

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020