Intervento in località Paoletti di Asvom Odv, carabinieri forestali e vigili del fuoco - FOTO

Montefiascone – Incendio di sterpaglie a Montefiascone.

Ieri sera intorno alle 20,30 per cause in corso d’accertamento si è sviluppato un incendio in località Paoletti a Montefiascone.

Ad andare a fuoco circa mezzo ettaro di sterpaglie.

Sono intervenuti i volontari dell’Asvom Odv con una jeep e un camion antincendio, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli con una jeep e un’auto pompa serbatoio.

Nel terreno andato in fiamme i volontari dell’Asvom hanno rinvenuto anche una bombola del gas che è stata adeguatamente raffreddata e fortunatamente non è esplosa.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono durate circa due ore.

8 luglio, 2020