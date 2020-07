Incidente nel biellese, perdona la vita zia e nipote

Biella - Il ragazzo da bambino aveva perso la madre in un sinistro stradale

Biella – J.B aveva due anni quando sua madre è morta in un incidente stradale. Rimasto orfano, il bambino era stato adottato dalla zia. Oggi, a distanza di 24 anni da quel tragico giorno, la sorte ha deciso ancora una volta di accanirsi contro la famiglia. Zia e nipote sono rimasti vittime anche loro di un incidente stradale a Salussola, in provincia di Biella.

A riportare la notizia è Repubblica. Secondo il quotidiano, i due erano in macchina, il ragazzo alla guida. Per motivi ancora da accertare, nipote e zia si sarebbero scontrati con un’auto proveniente dalla corsia opposta. La zia sarebbe morta sul colpo, il ragazzo invece morto all’ospedale di Novara dove è stato trasportato in elisoccorso.

Sull’episodio sta indagando la polizia municipale per capire quali sono state le cause dell’incidente.

21 luglio, 2020