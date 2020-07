Cronaca - Intervento di vigili del fuoco, 118, polizia locale di Anguillara e carabinieri

Bracciano – Incidente sulla Braccianese, due feriti.

Intorno alle 10,30 circa di oggi, i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti al km 18.400 di via Braccianese Claudia per un incidente stradale.

Due le auto coinvolte. I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai conducenti delle auto (uniche persone a bordo) di nazionalità italiana, in attesa del personale sanitario del 118 arrivato poco dopo.

Hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area per un intervento che è andato avanti per circa un’ora. Sul posto, sono intervenuti due ambulanze, un’automedica, la polizia locale di Anguillara e i carabinieri di Bracciano per i rilievi del caso.

29 luglio, 2020