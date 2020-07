Incidente sull’Aurelia, morti una ragazza di 24 anni e un uomo carbonizzato

Fiumicino - Tragico schianto frontale all'alba

Condividi la notizia:











Fiumicino – Prima il frontale tra due auto, poi una ha preso fuoco e, infine, lo scontro lieve con una terza macchina.

Un inferno di fiamme e lamiere l’incidente di stamattina all’alba sulla statale Aurelia. Erano circa le 6 quando la Dacia Duster, guidata da un uomo di cinquant’anni, si è scontrata con la Mercedes condotta da una 24enne, all’altezza del chilometro 32 della statale, frazione di Palidoro, Fiumicino.

L’impatto è stato molto violento. Subito dopo, la Dacia ha preso fuoco, diventando una trappola per il cinquantenne che la guidava: lo hanno trovato carbonizzato.

Niente da fare neanche per la giovane, che non ha retto al terribile scontro. Erano entrambi di Cerveteri e, per entrambi, era già tardi quando i soccorritori hanno cercato di liberarli dai rottami delle auto.

Una terza macchina, una Citroen, si è scontrata con la Dacia dopo il frontale. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’Aurelia Hospital: avrebbe alcune fratture ma non è in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente resta comunque ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia. Stamattina, in particolare, sono intervenuti quelli della stazione di Cerveteri, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Anas.

Sulla strada si è circolato per ore a senso unico alternato. Il traffico è tornato a scorrere normalmente solo intorno alle 9,45.

– Auto in fiamme dopo incidente, due morti

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020