Incursione in diretta: “Siamo troppo bravi…”, Allegrini interrotta

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Siamo bravi, siamo troppo bravi”. Dopo la bestemmia in diretta, ci scappa un altro fuori programma. Succede in consiglio comunale.

Qualche consigliere è in presenza a palazzo dei Priori, la gran parte è in collegamento.

A questi ultimi il microfono ha giocato un altro brutto scherzo. Accendendosi nel momento sbagliato. Mentre Laura Allegrini, assessora ai Lavori pubblici stava parlando dell’accidentata vicenda che riguarda il recupero delle ex scuderie a Sallupara.

Intervento interrotto da una voce in sottofondo: “Troppo forti”. Allegrini e tutti gli altri sentono.

L’assessora si ferma. “Semo troppo bravi”.

A schermo compare il nome di Elisa Cepparotti, consigliera di maggioranza (Lega). Di solito accade quando chi è collegato deve intervenire.

“Mamma mia, zitta che ho la pelle d’oca – si sente ancora – siamo grandi”. Deve intervenire il presidente del consiglio Stefano Evangelista, per chiedere di chiudere il microfono.

Ci pensa anche l’assessora: “Elisa – dice sorridendo Allegrini – chiudi il microfono, tanto ormai ho sentito…”.

Poco prima tra le due c’era stato uno scambio d’opinione sull’utilizzo dei cantonieri. C’è un ordine di servizio per impiegarli nella sistemazione delle strade, tappare buche. Come Allegrini ha spiegato. Cepparotti pensa alle frazioni, agli infestanti e alle erbacce e li avrebbe voluti a sistemare il verde. Quello spontaneo e non desiderato. Sarà per questo.

Poco dopo Cepparotti interviene per spiegare che non si trattava di contestazione all’assessora Allegrini, ma di gioia. Aveva appena appreso della riapertura di Villa Lante.

“Mi scuso per l’interferenza – dice Cepparotti – era per questo che mi avete sentito”.

Laura Allegrini sorride. Non sembra molto convinta. Sorride. Vuole prendere la parola, ma poi rinuncia. Spegnendo il microfono. Ben fatto.

7 luglio, 2020