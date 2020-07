Inizia la Milano fashion week, ma in versione digitale

Milano - 42 marchi, di cui 21 italiani, sfileranno con le pre-collezioni primavera-estate 2021

Milano – Inizia oggi la Milano fashion week, che durerà fino al 17 luglio e vedrà susseguirsi sfilate ed eventi.

La rivoluzione di quest’anno è che l’evento sarà interamente in veste digitale, trasmesso sul sito internet milanofashionweek.cameramoda.it e diffuso in tutto il mondo. Si tratterà della prima edizione digitale dell’evento.

42 marchi, di cui 21 italiani, tra cui Prada, Ferragamo, Versace e Gucci, sfileranno con le collezioni uomo e le pre-collezioni uomo e donna primavera-estate 2021.

“Milano Digital Fashion Week nasce come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale – ha spiegato Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana -, ma vuole anche essere una soluzione dinamica alle complessità del presente, uno strumento funzionale e creativo progettato per vivere di vita propria o per sostenere l’appuntamento con le sfilate fisiche, quando sarà possibile tornare alla pienezza degli appuntamenti in presenza, che restano fondamentali nel promuovere l’enorme valore produttivo e creativo del Made in Italy”.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha sottolineato come l’evento riveli “la voglia di ripartire di una città che ama sperimentare e mettersi alla prova”.

14 luglio, 2020