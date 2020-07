Interruzione d’energia elettrica lunedì 6 luglio

Viterbo - In alcune parti, zona Cassia Sud

Condividi la notizia:











Viterbo – Interruzione dell’energia elettrica.

Enel distribuzione informa che l’energia elettrica sarà interrotta per lavori agli impianti, lunedì 6 luglio dalle 8,30 alle 15,30, nelle seguenti vie: strada Montigliano, strada Felceti, strada Castellaccio, strada Gavazzano, strada Due Casali, strada Cassia sud, località Forconcino, strada Montigliano, strada Tarallo.

L’interruzione può non interessare le intere vie, ma solo alcuni numeri civici.

Durante i lavori l’erogazione d’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata.

Per questo Enel raccomanda di non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020