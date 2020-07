Santa Marinella - Intervento della polizia

Santa Marinella – Investita 17enne da una macchina, una denuncia.

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rimasta gravemente ferita una 17enne di origine yemenita.

“La ragazza – si legge in una nota – stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza del GiGi Bar, insieme ad un’amica, quando è stata investita dal veicolo condotto dall’uomo che viaggiava, in compagnia della moglie, in direzione Civitavecchia.

Il 45enne si è subito fermato per soccorrere la vittima trasportata prima con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, in quanto le sue condizioni non apparivano gravissime, e successivamente trasferita, in elisoccorso, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Gli agenti del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno effettuato i rilievi del sinistro, raccolto le testimonianze dei presenti che hanno confermato la dinamica dell’incidente, e sottoposto il 45enne ad alcol-test, al quale è risultato negativo.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e sono stati effettuati i rilievi fotografici della Polizia Scientifica”.

Con l’occasione “si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante il periodo estivo, a causa dell’aumento del traffico sulle principali arterie stradali, soprattutto in prossimità dei centri balneari, nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni: evitare di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, soprattutto all’interno dei centri abitati; dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare le strisce pedonali, rallentando in avvicinamento agli attraversamenti pedonali; non utilizzare il telefono cellulare (raccomandazione rivolta sia ai conducenti di mezzi che ai pedoni, soprattutto durante gli attraversamenti di carreggiata); utilizzare sempre le cinture di sicurezza nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini”.

29 luglio, 2020