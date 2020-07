“Isola ecologica, si modifichino le regole di accesso per velocizzare lo scarico”

Montalto di Castro - Le richieste del coordinatore Forza Italia Giovani Matteo Mariotti al vicesindaco Luca Benni

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – In qualità di coordinatore locale di Forza Italia Giovani vorrei avanzare tre richieste al sindaco facente funzione Luca Benni che in questo momento sta traghettando l’amministrazione.

Al fine di risolvere alcune problematiche dei nostri concittadini, chiediamo a Benni di incitare la “Paoletti Ecologia srl” a potenziare il personale presente presso l’isola ecologica sita in località Incotti.

Le lunghe file per scaricare stanno apportando vari disagi e lunghe attese ai nostri concittadini, incentivando così una pratica incivile: quella dell’abbandono. Modificare le regole di accesso ed aumentare il personale porterebbe a velocizzare lo scarico, riducendo così i tempi necessari all’espletamento del servizio.

Riguardo la movida, siamo molto soddisfatti che giovani e giovanissimi scelgano Montalto Marina come meta di vacanze e di svago. Vacanze e svago che però devono avvenire in totale sicurezza e nel rispetto della legalità.

Il comune di Montalto ha già fatto tanto insieme alla Prefettura per modificare l’orario di chiusura dei locali che, nel fine settimana, potranno chiudere il venerdì e la domenica alle 3, mentre il sabato alle 4 del mattino.

Nonostante già l’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine, chiediamo a Benni di intervenire in qualità di sindaco, e richiedere l’aumento della loro presenza sul lungomare, soprattutto il sabato sera, per evitare la vendita di alcool ai minori e garantire l’ordine pubblico. Noi forzisti siamo per la libertà d’impresa e per la libera concorrenza, a condizione che tutti rispettino le regole.

Infine chiediamo a Benni di sollecitare la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, l’Astral e l’Anas a far tagliare la vegetazione fiancheggiante la S.R. 146 Castrense, nel tratto parallelo a Via Ombrone. La rigogliosa vegetazione, a breve sulla carreggiata, è divenuta foriera di disagio per i cittadini ivi residenti.

Tre piccole richieste, che se esaudite, possono cambiare in meglio la vita dei nostri concittadini.

Matteo Mariotti

Coordinatore Forza Italia Giovani Montalto di Castro e Pescia Romana

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020