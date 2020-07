Istituto superiore di sanità, sei contagiati su dieci hanno meno di 50 anni

Coronavirus - I dati degli ultimi 30 giorni - L'età media dei nuovi casi è scesa a 43

Coronavirus – Il trend ormai è confermato. L’età media dei nuovi contagiati continua a scendere.

A dirlo è l’Istituto superiore di sanità, che oggi ha pubblicato sul suo sito i dati aggiornati al 20 luglio relativi all’andamento del Coronavirus negli ultimi 30 giorni. Tra i nuovi contagiati, sei su dieci hanno meno di 50 anni e l’età media dei casi è scesa a 43.

Per essere più precisi, dei 5399 casi degli ultimo 30 giorni, 3291 sono under 50. La fascia di età in cui si registrano più casi è quella tra i 19 e i 50 anni.

Il virus circola quindi soprattutto tra i giovani. E proprio ai giovani il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia aveva lanciato una settimana fa un appello su Facebook. “Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità – ha scritto -. Dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego”.

21 luglio, 2020