“Iter sbagliato per l’approvazione della Ztl, intervenga il ministero del Trasporti”

Tarquinia - Pd, Movimento civico, Movimento 5 stelle e Cantiere della nuova politica inviano una lettera al ministero

Oggi, 6 luglio, abbiamo inviato una lettera condivisa, a firma dei consiglieri Celli e Leoni (Partito democratico), Conversini (Movimento civico per Tarquinia), Andreani (Movimento 5 stelle) e Moscherini (Cantiere della nuova politica), indirizzata al ministero dell’Interno e (per conoscenza) al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chiediamo che venga posta l’attenzione sull’iter seguito per adottare il disciplinare della ztl che (essendo di fatto un regolamento) doveva essere approvato dal massimo organo politico amministrativo dell’ente e di conseguenza con delibera del consiglio comunale.

Viceversa, venendo approvato in giunta (con la delibera di Giunta n.109 del 12/06/2020), l’assise cittadina è stata (di fatto) esautorata di quelle competenze specifiche che le sono attribuite per legge.

Non possiamo accettare che venga sminuita in questo modo l’importanza del consiglio, luogo all’interno del quale (prescindendo anche dalle prescrizioni della legge) sarebbe opportuno affrontare questioni e prendere decisioni che riguardano l’intera collettività, in particolar modo quando da esse potrebbero sorgere difficoltà, incomprensioni e criticità.

La nostra richiesta è dunque che il ministero intervenga, verificando e garantendo che vi sia un rigoroso rispetto dei profili di legittimità, per restituire autorità e democraticità che sono proprie dell’organo.

6 luglio, 2020