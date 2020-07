Jacopo Sciamanna torna alla Flaminia dopo otto stagioni

Sport - Calcio - Serie D - L'attaccante di Carbognano di nuovo in rossoblù - La società annuncia anche la conferma di Guadalupi

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Ultimo colpo di mercato e nuova conferma in casa della Flaminia calcio Civita Castellana. La lista degli acquisti per la stagione 2020/2021 è stata completata con l’innesto dell’attaccante Jacopo Sciammana (ex Monterosi) che dopo otto stagioni è tornato ad indossare la casacca rossoblù.

Il ragazzo di Carbognano ha collezionato in precedenza con la formazione di Civita Castellana sempre in serie D, in due stagioni e mezzo tra il 2012 e il 2015, 73 presenze e realizzato 34 gol.

La trattativa tra la società, rappresentata dal presidente Francesco Bravini e il diesse Gigi Coni, si è chiusa come sempre con una cordiale stretta di mano nella sede di via Minio.

“Sono veramente contento di tornare a giocare a Civita Castellana – ha detto il giocatore – che considero un po’ la mia casa. Mi sono sempre trovato bene e sono pronto e anche convinto che disputeremo un bel campionato”.

Le parole del tecnico Francesco Punzi. “ Sciamanna – dice – è un attaccante completo, che sicuramente garantirà un grande apporto in fase offensiva, conosce l’ambiente è motivatissimo, sono veramente contento del mercato che il direttore Coni e la società hanno portato a termine”.

Quanto alla riconferma, si tratta del centrocampista Luca Guadalupi, classe ’96. Per lui si è aperta la terza stagione con la maglia della Flaminia dopo la firma.

Soddisfatto delle operazioni di mercato portate a termine il numero uno della società Francesco Bravini. “ Sul mercato ci siamo mossi molto bene – sottolinea – sono arrivati elementi affidabili, di qualità che danno ampie garanzie di rendimento. Abbiamo costruito una squadra competitiva, che può regalarci grandi soddisfazioni anche se poi l’ultima parola spetta sempre al campo.

Flaminia Civita Castellana

28 luglio, 2020