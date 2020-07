“Johnny Depp picchiatore di mogli”, l’attore porta in tribunale il Sun

Londra - La star hollywoodiana aveva denunciato il tabloid per diffamazione dopo un articolo del 2018

Londra – Violenze, droghe, alcol, audio registrati di nascosto, ex fidanzati tirati in ballo. C’è un po’ di tutto nel processo che è ripreso oggi all’Alta corte di Londra. Ad essere contrapposti sono l’attore hollywoodiano Johnny Depp e il tabloid britannico Sun.

Al centro della questione c’è un articolo pubblicato dal Sun nell’aprile 2018 che definiva Depp “wife beater”, picchiatore di mogli. L’attore aveva risposto denunciando il giornale per diffamazione.

La vicenda ruota attorno alla tormentata storia d’amore tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard, anche lei attrice, presente oggi in aula. I due si sono incontrati nel 2011 nel set del film “The rum diary” e sposati nel 2015. Ma dopo soli 15 mesi di nozze Heard ha chiesto il divorzio accusando il marito di averla picchiata più volte, soprattutto quando era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Johnny Depp non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Anzi, ha sempre sostenuto di essere lui vittima di violenze. In aula oggi ha accusato la sua ex moglie, tra le altre cose, di avergli rotto un dito della mano con una bottiglia di vodka.

Il processo dovrebbe chiudersi nell’arco di tre settimane, ma il triste spettacolo di oggi è probabilmente destinato a continuare. Nei prossimi giorni verranno tirate in ballo le relazioni extraconiugali di Amber Heard e sono previste le testimonianze di altre ex fidanzate di Depp, come la cantante francese Vanessa Paradis e l’attrice Winona Ryder.

7 luglio, 2020