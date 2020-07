Kfc sperimenta i nuggets prodotti con la stampante 3d

Louisville - La catena di fast food al lavoro per creare crocchette di pollo con cellule di animale coltivate in laboratorio: "Avranno lo stesso sapore e saranno meno impattanti per l'ambiente"

Condividi la notizia:











Louisville – La Kfc sta sperimentando dei nuggets prodotti con una stampante 3d. Attraverso la collaborazione con un’azienda russa, la catena di fast food americana ha avviato una campagna di test per mettere in commercio delle crocchette realizzate con un ingrediente a base di cellule di carne di pollo allevate in laboratorio.

“La bio-carne ha esattamente gli stessi microelementi del prodotto originale – si legge in un comunicato diffuso da Kfc – ed esclude numerosi additivi che sono utilizzati nell’agricoltura e allevamento tradizionali, creando un prodotto finale più pulito”.

La consistenza e il sapore delle crocchette “stampate”, quindi, dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale a quella dei nuggets originali.

Secondo Kfc, questo tipo di prodotti è “più etico” perché “il processo di produzione non provoca alcun danno agli animali. Inoltre, secondo uno studio dell’American environmental science & technology journal, la tecnologia di coltivazione della carne dalle cellule ha un impatto negativo minimo sull’ambiente”.

Condividi la notizia:











21 luglio, 2020