La At Running riprende gli allenamenti al Campo scuola

Sport - Atletica - I corridori della squadra ortana si ritrovano a Viterbo per dei test collettivi in attesa della ripresa delle gare

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – AT Running di nuovo in pista. Con la riapertura del Campo scuola di Viterbo si viene a colmare una grande lacuna nel panorama dello sport viterbese, grazie alla convenzione stipulata a inizio anno tra il comune di Viterbo, per mezzo dell’assessore allo sport De Carolis, e il comitato regionale Fidal nella persona del presidente Giomi.

Successivamente, grazie ai ripetuti incontri sollecitati dalle società viterbesi, At Running e Runners Viterbo su tutte, si è giunti ad un nuovo regolamento di ingresso al campo che ha accolto molte delle richieste proposte, grazie soprattutto al presidente regionale della Fidal Fabio Martelli.

Ora non rimane che correre e riappropriarsi degli spazi appositi e At Running ha già ripreso a farlo.

Con grande entusiasmo e tanta motivazione, alcuni tesserati della società si ritrovano in questi giorni sulla pista di Viterbo per riprendere confidenza con l’allenamento a finalità agonistica e magari per scambiarsi consigli e suggerimenti. Tutto nella speranza di poter ricominciare a gareggiare al più presto.

At Running

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020