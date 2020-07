La campionessa di pattinaggio Ekaterina Alexandrovskaya si suicida a 20 anni

Mosca - Nel 2017 ha vinto il mondiale juniores in coppia con Harley Windsor, poi lo scorso anno si è ritirata in seguito a diversi infortuni

Mosca – È morta a soli 20 anni. Secondo i media russi, la giovane pattinatrice Ekaterina Alexandrovskaya, detta Katia, si è suicidata lanciandosi dalla finestra del suo appartamento di Mosca.

La giovane atleta è nata in Russia, ma aveva ottenuto il passaporto australiano. In coppia con Harley Windsor, Alexandrovskaya nel 2017 è diventata campionessa mondiale juniores. I due hanno partecipato anche alle olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, rappresentando l’Australia. Poi lo scorso anno Ekaterina Alexandrovskaya si è ritirata dal pattinaggio in seguito a diversi infortuni.

A confermare la notizia della morte della giovane atleta è lo stesso Harley Windsor, che su Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae insieme con il commento: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento, sono devastato per la triste scomparsa di Katia. Ciò che abbiamo raggiunto durante la nostra collaborazione è qualcosa che non potrò mai dimenticare e che terrò sempre vicino al mio cuore”.

18 luglio, 2020