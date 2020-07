Viterbo - Domenica 12 luglio prosegue l’iniziativa dedicata alle speciali visite guidate

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La “Ceramica d’amore” al museo della ceramica della Tuscia.

Domenica 12 luglio prosegue l’iniziativa dedicata alle speciali visite guidate sui temi decorativi presenti nei reperti ceramici esposti.

Il racconto di romantici corteggiamenti, messi in atto da valorosi gentiluomini nei confronti di amate nobildonne, accompagnerà i visitatori alla scoperta dei volti, dei messaggi e dei simboli impressi sulla Ceramica d’Amore del XV e XVI secolo.

Il museo è aperto, con ingresso gratuito, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e osserva tutte le misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da Coronavirus.

L’accesso è consentito per un massimo di 12 persone alla volta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria del numero 0761223674 o recarsi al museo della ceramica della Tuscia in via Cavour 67.

Museo della ceramica della Tuscia

Condividi la notizia:











9 luglio, 2020