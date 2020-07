Montefiascone - Il capogruppo Sandro Leonardi sulle dimissioni dell'assessora: "Lei non sarà nella lista che vincerà le prossime elezioni"

di Michele Mari

Montefiascone – “La Chiatti è stata per 4 anni in maggioranza senza battere ciglio, non ho capito il suo comportamento…”. Il capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi sulle dimissioni dell’assessora di Rita Chiatti (Fi) avvenute venerdì mattina.

Leonardi spiega che l’incarico passerà alla consigliera Deborah Pompei e, se quest’ultima rinuncerà, verrà “tutto messo in discussione” con l’ipotesi di un’apertura alla Lega.

“La Chiatti è ininfluente – spiega Sandro Leonardi – ai fini della maggioranza. Infatti anche senza di lei l’amministrazione è composta da dieci consiglieri. Abbiamo una maggioranza solida che si ripresenterà alle prossime elezioni e che vincerà al 100%. In questa lista lei non ci sarà”.

Il capogruppo torna sulla decisione di Rita Chiatti di uscire dalla giunta guidata da Massimo Paolini ripercorrendo tutta la storia che l’ha portata ad essere nominata assessora.

“Rita Chiatti – aggiunge il capogruppo – ha preso duecento voti e ha fatto l’assessora per tre anni per grazia ricevuta. Infatti è entrata nel secondo anno (2017) prendendo il posto della dimissionaria Claudia Roscani che ha dovuto abbandonare per motivi di salute. Ribadisco che la Chiatti ha fatto tutto da sola: per quattro anni è stata in questa maggioranza senza battere ciglio ed ha concordato tutto quello che è stato fatto. Ora non si è capito il motivo dei suoi comportamenti”.

Lo scontro tra la Chiatti e Leonardi è nato durante il consiglio comunale del 18 aprile quando l’ex assessora non votò il documento unico di programmazione a cui è seguito il 1 giugno il ritiro delle deleghe da parte del sindaco e le sue dimissioni venerdì scorso.

Dimissioni che sono le ultime di una serie avvenute in quattro anni nell’amministrazione Paolini.

Si è iniziato con Claudia Roscani, dimissionaria prima da assessore poi da consigliere, poi Giandomenico Fabbri come consigliere. Poi nella primavera del 2018 i due consiglieri della Lega, Augusto Bracoloni e Angelo Merlo, sono usciti dalla maggioranza passando addirittura all’opposizione.

Nell’estate del 2018 proprio l’assessora Rita Chiatti ha rimesso le deleghe al bilancio e al trasporto pubblico locale nelle mani del sindaco rimanendo con quella dell’ambiente, nettezza urbana, rsu, smaltimento rifiuti e distretti rurali. Infine le dimissioni di Luciano Femminella come presidente del consiglio rimanendo come consigliere indipendente e infine quelle di venerdì della Chiatti.

Ora, dopo il posto lasciato dalla Chiatti, è toto assessore a palazzo Renzi Doria Sciuga.

Sarà la consigliera Deborah Pompei a subentrare anche se non è detta l’ultima parola. Infatti all’orizzonte c’è una possibile apertura alla Lega, come già annunciato dallo stesso Leonardi, uscita dalla maggioranza nella primavera 2018.

“Il posto da assessore passa a Deborah Pompei – conclude Sandro Leonardi – che è la donna in maggioranza rimasta. Non so se accetterà l’incarico visti i suoi impegni lavorativi. Se rinuncerà si rimetterà tutto in discussione. Se non ci sono altre donne il sindaco dovrà nominare per forza un uomo. Si potrebbe verificare anche di dare un assessorato alla Lega…”.

