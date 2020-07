“La città è abbandonata dall’amministrazione, i problemi dei cittadini li risolvono i nostri volontari”

Il giornale di mezzanotte - Cronaca - Il movimento Viterbo 2020 lancia il servizio Pagano loro: "L'ultima domenica di ogni mese a disposizione per le problematiche che vengono segnalate"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Santa Barbara, via Lega dei dodici popoli: Chi fa da sé fa per tre.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla nostra segnalazione inviata al sindaco Arena e al dirigente del settore ambiente Monaco il 27 maggio 2020, poi sollecitata anche al nuovo delegato all’ambiente Marini il 21 giugno, noi del Movimento 2020 ci siamo adoperati per sistemare questo ennesimo disservizio e mancanza da parte di chi amministra la nostra città.

In maniera volontaria, per il nostro senso civico e appartenenza alla città, ogni ultima domenica del mese ci mettiamo a disposizione e andiamo a risolvere problematiche che i cittadini ci segnalano, sempre più frequentemente, attraverso il servizio “Pagano loro” messo a disposizione a questo scopo.

Ma una domanda ci sorge spontanea: Quando verrà fatta, da chi preposto e pagato per questo, quella che dovrebbe essere normale manutenzione ordinaria, che proprio a causa di ritardi e mancanze inevitabilmente diventa straordinaria e quindi più esosa?

Caro sindaco, lei e la sua giunta non potete sempre aspettare che si arrivi al degrado totale o ci mettano le mani i cittadini stessi, che pagano le tasse per ricevere dei servizi ormai totalmente inesistenti. Attendiamo fiduciosi che si facciano delle celeri e concrete azioni per sistemare, rendere vivibile e presentabile la nostra stupenda Viterbo. La città oggi è evidente essere abbandonata a se stessa, e non è di certo possibile addossare alla pandemia la colpa dell’inefficienza, che è strutturale.

Rimaniamo a disposizione dei cittadini all’indirizzo paganoloro@gmail.com per segnalazioni di disservizi e mancanze varie, che sarà nostra cura portare all’attenzione degli uffici competenti.

Movimento civico Viterbo 2020

2 luglio, 2020