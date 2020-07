Consiglio comunale - Cittadinanza benemerita a sanitari e non solo in prima linea per contrastare la pandemia - Approvata delibera proposta da Frontini (Viterbo 2002) e Achilli (Forza Italia)

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “La città dice grazie a chi si è prodigato nell’emergenza Coronavirus”.

Cittadinanza benemerita a tutti gli operatori sanitari, al team operativo, impegnati nel fronteggiare a Viterbo il Covid 19, ma anche ad associazioni di protezione civile, Croce Rossa e forze dell’ordine.

Le ragioni le spiega in consiglio comunale Chiara Frontini (Viterbo 2020), cofirmataria con tutti i consiglieri del suo gruppo e insieme a Matteo Achilli (Forza Italia) della delibera approvata oggi all’unanimità.

“Un attestato di civica benemerenza – spiega Achilli – per tutti i sanitari che si sono prodigati per contrastare la diffusione della pandemia e per salvare vite umane”.

Il documento ne mette insieme due. Quello di Viterbo 2020 circoscritto al team operativo Covid della Asl, proposto da Viterbo 2020 e l’altro, più ampio, del consigliere Forza Italia.

Nel grazie che parte dal consiglio comunale a nome di tutta la città, ci sono anche medici di famiglia, operatori 118, dell’Avis e della Croce Rossa.

“Per sottolineare l’impegno di tutti operatori in ogni comparto – prosegue Frontini – che in questi mesi, in fase 1 e 2 e ancora oggi continuano a dispiegare. Un gesto simbolico ma importante. La città vuole dire grazie a chi aiutato a circoscrivere l’emergenza”.

I grazie sarebbero molti e tra i consiglieri c’è chi vorrebbe ampliare l’elenco, alla protezione civile ma anche alle edicole che hanno svolto un ruolo in emergenza. Lo chiede Antonio Scardozzi (FdI). Alle associazioni di volontariato e ai volontari, proposta di Sergio Insogna (Fondazione).

Ma ci sono anche le forze dell’ordine, il comparto sicurezza e difesa, fanno notare Andrea Micci e Vittorio Galati (Lega).

L’idea iniziale era un riconoscimento all’ambito sanitario, Lina Delle Monache (Obiettivo Comune) e Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) propongono di rimanere all’ambito sanitario e di dedicare al settore volontariato un’iniziativa a parte per volontariato e terzo settore.

Alla fine si decide di aggiungere alcune categorie e di dedicare al volontariato un’iniziativa specifica.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020