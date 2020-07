“La competenza di Francesco Battistoni sarà di grande aiuto a tutta l’agricoltura italiana”

Viterbo - Il presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, Remo Parenti, sulla nomina del senatore a vicepresidente della commissione Agricoltura

Viterbo – Confagricoltura Viterbo-Rieti accoglie con soddisfazione la notizia della nomina del senatore Francesco Battistoni a vicepresidente della commissione Agricoltura del senato.

“La sua competenza e la sua esperienza – dichiara il presidente Remo Parenti – saranno certamente di grande aiuto e supporto a tutta l’agricoltura italiana e, siamo convinti, particolarmente per quella viterbese. In questa fase in cui tante battaglie a favore del nostro settore andrebbero sostenute; in un momento nel quale la prospettiva temporale ci porta inevitabilmente verso un’agricoltura sostenibile a livello economico, ambientale e sociale, siamo certi che Battistoni saprà vigilare con attenzione e di volta in volta fare le scelte politiche e legislative più giuste.

Congratulandomi con lui – conclude il Presidente Parenti – voglio nello stesso tempo confermare da parte mia e di tutta la Confagricoltura Viterbo-Rieti, la disponibilità a continuare ed implementare quella proficua collaborazione istituzionale che già da tempo è in atto tra noi e che ora ha la possibilità di offrire ulteriori ricadute positive sia per la nostra agricoltura che per il nostro territorio”.

30 luglio, 2020